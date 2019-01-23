Москва, 23 января, 2019, 15:02 — ИА Регнум. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года жители Москвы чаще всего смотрели комедию «Один дома», сообщает 23 января агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса «Видео по запросу».

Цитата из к/ф «Один дома» реж Джон Хьюз. 1990. США Один дома

Так, фильм «Один дома» второй год подряд стал самым популярным у москвичей на новогодние праздники. Также в рейтинг вошли фильмы «Елки 5», «Дэдпул 2», «Джуманджи: Зов джунглей», «Хищник», «Альфа» и «Поиск».

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Кроме того, в праздничные дни жители столицы провели за просмотром видео 10 тыс. часов и просмотрели более 20 тыс. фильмов, это в 1,5 раза больше, чем в обычные дни 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что поклонников «Один дома» шокировал тот факт, что известная фраза из фильма оказалась фейком. Речь идет о фразе «сдачу оставь себе, грязное животное», которая стала мемом и частью поп-культуры.

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