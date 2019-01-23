Берлин, 23 января, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Урегулирование международных кризисов и решение вопросов разоружения невозможно без активной позиции США. Об этом заявил журналистам МИД Германии Хайко Маас перед вылетом на встречу со своим американским коллегой Майком Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Он приветствовал проведение переговоров в Соединенных Штатах, переживающих «шатдаун». Активность Вашингтона особенно необходима в связи с кризисами в Сирии, Афганистане, на Украине, необходимостью борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вопросами разоружения.

Запад не может обойтись без США, это очевидно. Потому необходимо укреплять либо реорганизовывать партнерство, отрицая новое противостояние ради нового сотрудничества, заключил Маас.

Переговоры Помпео и Мааса 23 января анонсировал на брифинге представитель немецкого МИД Кристофер Бургер. Стороны обсудят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обстановку в Сирии.