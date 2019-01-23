Москва, 23 января, 2019, 14:14 — ИА Регнум. График российского президента Владимира Путина на 25 января пока не содержит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 23 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Он отметил, что Путин и Пашинян часто общаются по телефону, также они очень часто встречаются. 25 января — пятница, этот день у президента насыщенный.

Пока контакты с Пашиняном не согласовывались, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву. Запланировано его выступление в штаб-квартире Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с переходом председательства от России к Армении.