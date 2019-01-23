Воронеж, 23 января, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Сильный снег, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируются в Воронежской области 24 января. Сообщение распространило ГУ МЧС по региону. Снегопады могут обрушиться на регион уже в ночь на четверг.

Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад» о «Неблагоприятных погодных условиях»: с 00:00 до 15:00 24 января 2019 г. местами по Воронежской области ожидается сильный снег, метель, усиление юго-восточного ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИА REGNUM, минувшей ночью, на 23 января, температура воздуха в Воронежской области опустилась до — 20 градусов, в настоящее время в Воронеже — 13 градусов. В ночь на 24 января прогнозируется температура до — 12 градусов, днем значительно потеплеет — до трех градусов мороза.