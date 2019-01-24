Киев, 24 января, 2019, 03:15 — ИА Регнум. До президентских выборов на Украине остается чуть больше двух месяцев, а сенсации следуют одна за другой: так, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк не только отказался участия в выборах, но и ведет переговоры о предвыборном союзе с Юлией Тимошенко. Зачем им этот союз и какие еще новости принесла с собой очередная предвыборная неделя, пишет в своей обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

Рейтинг Яценюка очень низок, зато антирейтинг высок настолько, что может даже составить конкуренцию соответствующему Тимошенко. Перетянуть на себя голоса яценюковских избирателей — не есть главный интерес Тимошенко, гораздо важнее защитить ее результат от фальсификаций. Яценюк — один из лидеров «Народного фронта», в который входит также глава МВД Арсен Аваков, в обмен на защиту тимошенковского результата якобы гарантированный от потери своего поста в случае, если Тимошенко пройдет. Опять же, если она пройдет, «Народный фронт» на парламентских выборах сего года получит места в списке тимошенковской «Батькивщины». А недавнее заявление Авакова о том, что его ведомство «не допустит нарушений и провокаций во время избирательного процесса, а также предоставит кандидатам защиту, а не преференции», было воспринято как отказ покрывать махинации со скупкой голосов.

При этом фальсификация результатов становится одним из двух вариантов, доступных сейчас Петру Порошенко в условиях быстро падающего рейтинга. Второй вариант — срочно разработать и внедрить суперэффективный «план Б», но, видимо, в штабе президента склоняются к первой опции. Ряд методов стал известен уже сейчас — тут и скупка голосов, и махинации с матпомощью (взял — голосуй), и один любопытный ход за бюджетный счет, и, конечно, порошенковский «томос-тур».

Каковы на данный момент шансы этих и других кандидатов и что еще происходит в их кампаниях, читайте в статье: Украинские выборы: «Юля+Арсений» опять равно любовь и победа

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