Москва, 23 января, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Церковный кризис не ограничится Украиной, он приведет к дроблению церквей в ряде стран Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 января заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Цель церковного кризиса — расколоть единую церковь на десятки враждующих между собой полупризнанных церквей, отметил парламентарий.

«Церковный кризис на Украине опасен, прежде всего, по двум причинам. Во-первых, на Украине создается церковь не на православной, а на раскольнической языческой основе. Украинский церковный кризис отличается этим от других религиозных кризисов, в частности, противостояния между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами, когда они разорвали евхаристическое общение после открытия Иерусалимом епархии в Катаре в момент ослабления Сирии в ходе войны. Церковный продукт на Украине может скоро слиться с униатством и приобрести явно выраженные экстремистские формы.

Во-вторых, кризис не ограничится Украиной. Он будет стимулироваться и в Европе, например, в Македонии и Черногории, и в Африке, со временем приведет к дроблению церквей, а следовательно, к снижению их веса. Вспоминается, как в свое время США дробили Югославию, превращая её во враждующие между собой мелкие образования. Та же самая цель у церковного кризиса: расколоть единую церковь на десятки враждующих между собой полупризнанных церквей.

Задачи кризиса: обессилить православную цивилизацию, снизить авторитет христианства и всех христианских идеалов, осуществить тотальную дехристианизацию Евразии.

Я разделяю точку зрения главы Сирийской Арабской Республики Башара Асада о том, что в итоге в мире останется один политический центр — США, и один религиозный центр — Ватикан. Но современный Ватикан — это не тот средневековый Ватикан, который мы знаем. Сегодняшний Ватикан выдавлен из Европы, и основные его миссии располагаются в Южной Америке и Африке», — заявил Гаврилов.