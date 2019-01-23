Москва, 23 января, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В ходе встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны обсудят вопросы российско-турецкой повестки и обстановку в Сирии. Об этом 23 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, переговоры лидеров двух стран, вероятнее всего, затянутся до позднего вечера.

«Вторая половина дня у президента будет посвящена российско-турецким отношениям и, в значительной части через призму российско-турецких отношений, сирийским делам», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах создание буферной зоны в Сирии.

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