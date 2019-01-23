Вашингтон, 24 января, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Частичная блокировка работы американского правительства, так называемый «шатдаун», продолжается уже больше месяца. 24 января в Сенате США состоится голосование по двум проектам, в том числе по предложенному Дональдом Трампом, однако пока что перспективы не обнадеживают. Какой урон уже принес затянувшийся «шатдаун» и какими будут отложенные последствия, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

То, что порядка 800 000 госслужащих остаются без зарплаты, только верхушка айсберга, хотя и этот ущерб уже очень велик — не только в чисто экономическом, но и в имиджевом аспекте. При этом демократы Конгресса отказываются голосовать за законопроекты, если они не нацелены на возобновление работы правительства, будь то даже проекты в отношении антииранских и антироссийских санкций. Российский фактор получает в этой связи новую окраску, ведь если из-за «шатдауна» Трамп на экономический форум в Давосе не поехал, то лидеры России и Китая не отказались, и отсутствие главы США не привело их к крупному огорчению. Тем временем «источники» сообщают СМИ, что нюансы встреч с Владимиром Путиным Трамп не разглашает даже самым приближенным, а сам предвыборный лозунг Трампа, в котором он обещал сделать Америку снова великой, становится удобной мишенью для насмешек: это в «шатдауне"-то — величие? Это Трамп, считающий себя маститым переговорщиком, не смог добиться желаемого от противников и не способен заплатить даже своей охране, ведет страну к величию?..

Чем дольше длится «шатдаун», тем глубже он поражает доверие американских граждан к властям, которые демонстрируют очевидную неспособность придти к соглашению. В такой ситуации кто-то рано или поздно сдастся. Кто?

Читайте статью Долой всех! «Шатдаун» в США продолжается: это образец для всего мира? и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».