Киев, 23 января, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Движение большегрузного транспорта на двух трассах международного значения в Винницкой области ограничено, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 23 января официальный сайт ведомства.

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Спасатели предупредили о закрытии трасс М-12 на участке между населёнными пунктами Немиров и Гайсин, и М-21 между Жмеринкой и Могилёвом-Подольским.

Подобные ограничения введены на трассе М-05 между Киевом и Одессой. В связи с тяжёлыми погодными условиями на дорогах Украины работают 1382 работника «Укравтодора».

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