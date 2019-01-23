Саратов, 23 января, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Саратовской области прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж» в связи с выплатой задолженности, послужившей основанием для подачи иска компанией из Ямало-Ненецкого автономного округа. Предприятие-ответчик базируется в саратовском городе Балаково, работает на рынке строительства более 20 лет, обеспечивая работой свыше 500 человек, и выполняло заказы Минпромторга РФ о строительстве заводов по уничтожению химического оружия в ряде регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Иск от ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» поступил в суд 6 ноября 2018 года, сумма претензий составила 38 248 344,33 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено в 1997 году, его учредителями выступили четыре физлица — Яков Дынин, Олег Мошинский, Борис Фральцов и Евгений Мингалев. Гендиректор компании — Александр Сонюшкин. Уставный капитал компании — 45 млн рублей.

Производственные мощности завода занимают в Балаково участок свыше 3 га, на котором расположены склады и два производственных здания, в том числе цех по производству металлоконструкций для выполнения электромонтажных работ и цех по производству шкафного оборудования. На предприятии работают более 500 человек.

На сайте компании уточняется, что на протяжении последних лет по приказу Минпромторга РФ оно выполняло «работы по строительству заводов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Курганской, Брянской, Пензенской, Кировской областях, Республике Удмуртия». Работы велись в рамках федеральной целевой программы «Безопасное хранение и уничтожение химического оружия в Российской Федерации», но география работ ЗАО не ограничивается этими регионами.

23 января 2019 года стало известно, что суд прекратил производство по банкротному иску к ЗАО.

«Представитель должника в судебном заседании дал пояснения о погашении полностью задолженности перед кредитором. В материалах дела имеется отзыв, также имеются платежные документы, подтверждающие погашение задолженности. Исследовав материалы дела, выслушав представителя должника, суд приходит к выводу о наличии оснований к прекращению производства по делу», — отмечалось в определении суда.