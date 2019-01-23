Москва, 14 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Никакой новой информации о встрече президента России Владимира Путина с владельцем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным в администрации главы государства больше сообщить не могут. Об этом журналистам 14 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Нет, об этой встрече мы дали ту информацию, которую было возможно дать», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что какие-либо дополнительные подробности этой встречи не раскрываются.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 29 июня провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер», включая самого Пригожина. Российский лидер дал оценку действиям компании в ходе спецоперации, а также выслушал объяснения командиров. Они изложили версию произошедшего и подчеркнули, что являются убеждёнными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за Родину.

Владимир Путин назвал непростым правовой статус ЧВК в России. По его мнению, вопрос о реальной легализации должен обсуждаться на уровне Госдумы и правительства. Он подчеркнул, что частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным вошла на военной технике в Ростов-на-Дону, а потом часть бойцов колонной направилась в сторону Москвы. Затем белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером поговорил с Пригожиным по телефону, стороны достигли соглашения о деэскалации.

После этого колонна «Вагнера» остановила движение, а другие бойцы компании ушли из Ростова-на-Дону. Военным предложили подписать контракт с Министерством обороны, вернуться домой к семьям или уйти в Белоруссию.