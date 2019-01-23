Сеул, 23 января, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи достиг рекордной отметки. Об этом, как передает YTN, сообщили представители Korea Petroleum Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По их словам, экспорт нефтепродуктов корейских компаний, в том числе SK Energy, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank, в 2018 году составил 490 млн баррелей. Данный показатель растет уже на протяжении 5 лет.

Известно, что экспорт увеличился на 33% и составил $39,96 млрд. В результате чего нефтепродукты заняли 4-е место в списке «основных экспортируемых товаров» в 2018 году после полупроводников, автомобилей и нефтехимии.

Больше всего нефтепродуктов было экспортировано в Китай — 22% (107,9 млн баррелей), затем идут Тайвань (12%), Япония (11%), Австралия (9%).