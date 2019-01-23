Вильнюс, 23 января, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В литовском парламенте проходит обсуждение закона «о запрете пропаганды коммунизма» в общественных местах и с помощью общественных объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января. В настоящий момент законопроект находится на стадии рассмотрения в комитете исторической памяти, однако, по утверждению инициаторов закона, консерваторов Аудронюса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса, «лёд тронулся», а инициатива активно пробивает дорогу в повестку парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Проект направлен на «десоветизацию» Литвы. Согласно ему, пропагандой коммунизма, например, будут считаться памятники классику литовской литературы Саломеи Нерис, будет запрещено называть её именем школы или улицы, которые в настоящий момент есть по всей Литве. Под определение «пропаганды коммунизма» также попадёт День Победы, а санкций могут дождаться те, кто 9 мая ежегодно приходит к местам захоронений советских солдат и мемориалам с вечным огнём. Это десятки тысяч людей по всей Литве.

Ранее против такой инициативы выступало министерство культуры Литвы, которое направило в канцелярию правительства пояснительную записку, в которой говорилось, что в Литве уже существует закон, который запрещает демонстрацию и распространение нацистских и коммунистических символов. Такое объяснение возмутило Кащюнаса и Ажубалиса, которые написали в правительство своё обращение.

«Но не запрещено пропагандировать коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй. Увековечивать в общественных местах лица, организации, даты или события, которые связаны с коммунизмом или иной тоталитарной идеологией или строем», — говорилось в обращении консерваторов к премьеру и правительству.

В декабре 2018 года прошлый министр культуры была отправлена в отставку, в связи с чем консерваторы сегодня выражают уверенность, что новый глава министерства пойдёт им на встречу.

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