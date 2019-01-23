Ярославль, 23 января, 2019, 12:41 — ИА Регнум. «Управляющая компания Ленинского района» Ярославля обратилась в федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с жалобой на действия акционерного общества «Ярославльлифт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управляющей компании.

Pixabay.com Лифт

«Ярлифт» принадлежит мэрии Ярославля. Муниципальную компанию обвиняют в недобросовестной конкуренции. В октябре 2018 года жители дома на общем собрании приняли решение расторгнуть договор с «Ярославльлифтом» и заключить договор с другой организацией.

«Дело в высоких расценках муниципальной компании и их непрозрачности. Например, в состав платы за лифт входит его капитальный ремонт. Между тем капремонт осуществляется за счет средств регионального фонда капремонта. И хотя «Ярославльлифт» утверждает, что это две разные услуги, жители этого не понимают и считают, что имеет место двойная оплата. Кроме того, «Ярославльлифт» считает лифт своим имуществом, а не имуществом жильцов. По закону оно относится к общедомовому имуществу. Поэтому жители и приняли такое решение. Есть компании, которые готовы оказывать аналогичные услуги дешевле и качественнее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в «Управляющей компании Ленинского района».

Однако «Ярославльлифт» не согласился с решением собственников. Компания отказалась передавать техническую документацию, без которой обслуживание лифта невозможно. В «Ярославльлифте» считают, что обслуживать лифт в доме могут только они в течение 7 ближайших лет.

«На основании решения общего собрания собственников заключен договор от 25.08.2006 до 30.09.2016 . Договор считается автоматически продленным на тот же срок, если за месяц до его окончания не последует заявления от одной из сторон об отказе от пролонгации… Следовательно, договор пролонгировался на срок до 2026 года», — говорится в ответе «Ярославльлифта» на просьбу передать документацию со стороны управляющей компании.

В управляющей компании с такой позицией не согласны. Там считают, что согласно Гражданскому кодексу потребитель вправе расторгнуть договор в любое время. Следовательно, «Ярославльлифт» должен вернуть жителям техническую документацию и отчитаться, на что были потрачены собранные с людей деньги. Разбираться в этой истории будет региональное УФАС и прокуратура Ленинского района.