«Ярославльлифт» заподозрили в недобросовестной конкуренции
Ярославль, 23 января, 2019, 12:41 — ИА Регнум. «Управляющая компания Ленинского района» Ярославля обратилась в федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с жалобой на действия акционерного общества «Ярославльлифт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управляющей компании.
«Ярлифт» принадлежит мэрии Ярославля. Муниципальную компанию обвиняют в недобросовестной конкуренции. В октябре 2018 года жители дома на общем собрании приняли решение расторгнуть договор с «Ярославльлифтом» и заключить договор с другой организацией.
«Дело в высоких расценках муниципальной компании и их непрозрачности. Например, в состав платы за лифт входит его капитальный ремонт. Между тем капремонт осуществляется за счет средств регионального фонда капремонта. И хотя «Ярославльлифт» утверждает, что это две разные услуги, жители этого не понимают и считают, что имеет место двойная оплата. Кроме того, «Ярославльлифт» считает лифт своим имуществом, а не имуществом жильцов. По закону оно относится к общедомовому имуществу. Поэтому жители и приняли такое решение. Есть компании, которые готовы оказывать аналогичные услуги дешевле и качественнее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в «Управляющей компании Ленинского района».
Однако «Ярославльлифт» не согласился с решением собственников. Компания отказалась передавать техническую документацию, без которой обслуживание лифта невозможно. В «Ярославльлифте» считают, что обслуживать лифт в доме могут только они в течение 7 ближайших лет.
«На основании решения общего собрания собственников заключен договор
В управляющей компании с такой позицией не согласны. Там считают, что согласно Гражданскому кодексу потребитель вправе расторгнуть договор в любое время. Следовательно, «Ярославльлифт» должен вернуть жителям техническую документацию и отчитаться, на что были потрачены собранные с людей деньги. Разбираться в этой истории будет региональное УФАС и прокуратура Ленинского района.