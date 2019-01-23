Москва, 23 января, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Инициативу о введении налогового вычета на спорт, конечно, можно оценить положительно. Сама идея запуска такого налогового вычета принадлежит президенту Владимиру Путину, который сам активно занимается спортом и является сторонником здорового образа жизни. С учетом того, что на всей территории РФ открывается все больше спортивных комплексов и бассейнов, а в каждом микрорайоне любого российского города-миллионника есть хотя бы один фитнес-клуб или спортзал, спрос на занятия физкультурой и спортом у населения высокий и постоянно растет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

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Более того, во многих крупных компаниях руководство поощряет здоровый образ жизни сотрудников, и эти компании как минимум частично возмещают сотрудникам расходы на занятия спортом. А новый налоговый вычет может стать дополнительным стимулом для посещения фитнеса для тех работающих граждан, которым компания не компенсирует расходы на спорт.

«Но есть и определенные минусы этой инновации. Такой льготой смогут воспользоваться далеко не все работающие граждане. Не секрет, что многие фирмы, особенно малый и средний бизнес, платят зарплату своим сотрудникам в конвертах, и при этом никакого социального пакета у сотрудников таких фирм нет. Так что, во-первых, граждане, которые получают «серую» зарплату, не смогут рассчитывать на предоставляемые государством льготы. Во-вторых, спорт, к сожалению, пока еще доступен не всем категориям граждан.

Так, житель крупного города РФ в среднем тратит на годовой абонемент в фитнес или спортзал 10−14 тыс. руб., ну, а есть еще и фитнес-клубы премиального класса, посещение которых обойдется вам минимум в 40−50 тыс. руб. в год. И такой здоровый образ жизни могут позволить себе только люди с доходами много выше среднего», — пояснила эксперт.

Одновременно, по оценкам Счетной палаты РФ, почти у 14% российских граждан доходы ниже прожиточного минимума. Если человек зарабатывает всего 10−12 тыс. руб. в месяц, то занятия спортом даже в недорогом фитнес-клубе даются ему с большим финансовым трудом, в режиме жесткой экономии на других затратах, а то и вообще недоступны. Так что о преимуществах нового налогового вычета на занятия спортом именно для этой группы населения говорить некорректно, если люди не могут себе позволить потратить деньги на такую услугу.

«В социальных сетях предложение Минфина восприняли критически, многие пользователи считают, что для того, чтобы сделать спорт нормой жизни, необходимо раздавать, например, малоимущим гражданам, детям и подросткам из небогатых семей бесплатные абонементы в спортзал. Это было бы замечательно, но для государства пока это тоже непозволительная роскошь, если оно было вынуждено даже повысить НДС, чтобы не допустить роста бюджетного дефицита. Вот только с «инфляционного налога», которым обложили все население страны после повышения НДС, никакого налогового вычета получить нельзя», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Максимальный размер расходов по каждой услуге, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. руб. в год, соответственно, в год можно получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 13% с этой суммы, то есть вернуть не более 15 тыс. 600 руб. с уплаченного налога.

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