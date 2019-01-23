Москва, 23 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Очевидно, что российская экономика уже находится в рецессии и в стагнации, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который предупредил о риске неожиданного наступления рецессии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Очевидно, мы уже находимся и в рецессии, и в стагнации, — сказал Комолов. — Это две вещи взаимосвязанные. Если посмотреть на динамику российского ВВП за последние 10 лет, то в среднем мы росли на 1%. Можно, конечно, списать всё на мировой кризис, но российские показатели были существенно ниже среднемировых, которые находятся на уровне 2,5−3%, и существенно ниже показателей тех стран, которые стоят с РФ на одном уровне развития. Китай, Индия и Бразилия росли намного более быстрыми темпами».

Фактически, по словам Комолова, в РФ уже 10 лет нет значимого экономического роста, а последние пять лет наблюдается падение реальных доходов населения.

«И более того, я не соглашусь с фразой, что рецессия всегда приходит неожиданно, — добавил экономист. — Она правдива лишь с той точки зрения, что кризис перепроизводства в капиталистической экономике трудно предсказать, но что касается российской хозяйственной системы, всё то, что мы имеем сегодня, предсказывали эксперты ещё в 2000-е годы. Даже в то время, когда рост экономики был 5% в год. Многие были уверены, что он не сможет длиться долго, так как у сырьевого роста есть свои границы, а российская экономика в 2000-е годы росла под воздействием роста цен на нефть».

Однако эксперт призвал не забывать, что это был не единственный фактор.

«Нефть была детонатором роста, а его главный материальный источник — это включение в производство простаивавших производственных мощностей, — объяснил Комолов. — А когда этот экстенсивный ресурс был исчерпан, экономика расти и перестала. Мы видим это по динамике ВВП 2012−2013−2014 годов, когда нефть стоила невероятно дорого, а ВВП прирастал всё более низкими темпами. Сначала 3,5%, потом 2,4%, а потом уже и 1,3% в 2014 году. Затем начался спад. Так что, говоря о российской экономике, всё предсказуемо, и никакого сюрприза здесь нет, и вопрос лишь в том, сколько это продлится. Если существенных реформ проведено не будет, то и рассчитывать на сколько-нибудь значимый экономический рост не приходится. На данный момент источников для долгосрочного роста не наблюдается».

Напомним, что в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума глава Сбербанк Герман Греф заявил, что рецессия в экономике всегда приходит неожиданно.

«Всегда рецессия приходит позже, чем вы прогнозируете, и раньше, чем вы ожидаете», — «проницательно» заметил Греф.