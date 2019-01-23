Давос, Швейцария, 23 января, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Сбербанк намерен со временем полностью отказаться от взимания комиссии за внутрибанковские переводы. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе он подчеркнул, что Сбербанк уже отменил такие комиссии для крупных корпоративных клиентов.

«В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий, — прим. ИА REGNUM ) до их полной отмены», — цитирует слова Грефа ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу несколько российских ведомств предложили уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.

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