Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Предпосылок к снижению ипотечных ставок нет, скорее можно допустить их дальнейший рост, и в этих условиях объемы выдачи кредитов сократятся на 30%, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 23 января, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя прогноз Германа Грефа о вероятности снижения инфляции и ипотечных ставок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как сообщалось ранее, глава Сбербанка заявил, что, «по его личным ощущениям», во второй половине 2019 года инфляция может стабилизироваться и возможно снижение уровня ипотечных ставок ближе к концу 2019 года.

«Оценка Грефа не совпадает с нашими прогнозами. В последние годы, особенно в 2018-м, ставки были на рекордно низком уровне, что приводило к хорошим показателям выдачи кредитов. Низкий уровень ставок обеспечивался в том числе и жесткой монетарной политикой Центробанка, который держал ключевую ставку на низком уровне. Но стоило ей вырасти, как выросли и ипотечные ставки.

Предпосылок к снижению ипотечных ставок мы не видим. Банки отреагировали на действия ЦБ с опережением, повысив ставки. Они не стали этого делать в декабре, чтобы не испортить статистику, но сделали это в самом начале января. Скорее следует предполагать дальнейший рост ипотечных ставок, чем их снижение.

В таких условиях спрос на ипотечные кредиты, конечно, снизится. Повторить рекорд-2018 в ближайшие годы будет непросто. Доходы населения не растут, рост объемов выдачи кредитов объяснялся тем, что люди стали больше занимать, а не больше зарабатывать. Можно прогнозировать снижение объемов выдачи ипотечных кредитов на 30%», — отметил Максим Ельцов.