Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний городского парламента в разгар выступления одного из депутатов, который заявил, что не поддержит Беглова на выборах в сентябре 2019 года, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Беглов пришел в Мариинский дворец 23 января, чтобы представить шестерых кандидатов в вице-губернаторы: Эдуарда Батанова, Любовь Совершаеву, Евгения Елина, Николая Линченко, Максима Шаскольского, Владимира Княгинина.

«Мы создаем новую управленческую команду. Команда — это мои ближайшие соратники, единомышленники, они здесь родились, они здесь учились», — объяснил Александр Беглов.

После обсуждения первой кандидатуры Эдуарда Батанова у депутатов появилась возможность выступить. На трибуну вышел депутат от «Партии роста» Максим Резник, который заявил, что, как ему кажется после встреч со всеми кандидатами, они «более способны, чем те, которых они пытаются заменить».

«Но это не очень сложно, я и в лицо предыдущему правительству говорил, что это «50 оттенков Серова» (имеется в виду фамилия одного из бывших вице-губернаторов — прим. ред.). Способностей недостаточно. На что будут направлены они, на реализацию какой стратегии? В этом смысле, наверное, главное зависит от капитана команды или от атамана в данном случае, если так можно сказать. В этом смысле я не буду поддерживать ни одного из представленных кандидатов, потому что я не поддерживаю вашу кандидатуру на выборах губернатора и считаю что вы не подходите нашему городу. Это вопрос принципиальный», — сообщил Резник.

Затем он напомнил, что разговаривал с Александром Бегловым лишь раз — на заседании правительства Петербурга в конце прошлого года. Тогда они поспорили о том, воевала ли вся Европа против Советского Союза во время Второй мировой войны: Беглов настаивал, что фашисты не пытались уничтожить в том числе и «западную демократию», потому что никакой демократии, на его взгляд, тогда в Европе не существовало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном поспорили о том, кто осаждал Ленинград в блокаду

«Мне показалось этого достаточно», — сказал Максим Резник. В этот момент Александр Беглов встал со своего места и пошел к выходу из зала.

«Ну вот, вы даже не хотите слушать, — отреагировал депутат. — Ну, очень жаль, и тем не менее я буду говорить, потому что обращаюсь к избирателям».

Как позже стало известно ИА REGNUM, у врио губернатора на сегодняшний день намечен целый ряд других важных мероприятий и встреч, и долгое пребывание в стенах Заксобрания не вписывалось в плотный рабочий график Беглова.

Тем временем Резник напомнил о «программной фразе» (по его версии) Беглова о том, что одна из главных задач, которую он перед собой видит, — это защита населения от влияния Запада.

«Я считаю, что в этой фразе всё не подходит Петербургу. Россия очень разная страна, в ней в основном сложился авторитарный, полицейский режим. И то, что приемлемо в Чечне и печально в Смоленске, совершенно неприемлемо для Петербурга», — добавил Резник. Он напомнил об истории города, а также заметил, что понимает защиту населения от произвола, коррупции и даже от снегопада.

«Но опять завязать людям мозги вместо того, чтобы менять печальную окружающую действительность? Пытаться изменить их восприятие? Мне это совершенно непонятно. Петербург свободолюбивый город и просвещенный. Этот город был создан под влиянием Запада. Если бы сознание человека, который его создавал, защитили стрельцы, этого города бы не было», — заключил Максим Резник.