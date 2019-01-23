Калуга, 23 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области будут комплексно развивать моногорода. На это направлено генеральное соглашение, которое заключили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Об этом 23 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области.

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В соответствии с соглашением предусмотрено сотрудничество сторон в целях диверсификации экономик моногородов Калужской области, в том числе совместная работа по созданию рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечение инвестиций на территории моногородов, а также использование средств Фонда развития моногородов для строительства инженерной инфраструктуры. Фонд намерен также оказать содействие в финансировании инвестиционных проектов в моногородах.

«Для нас важно развивать не только инвестиционное направление. Главное — обеспечить стабильное социально-экономическое положение моногородов, а это и развитие малого и среднего предпринимательства, и благоустройство территорий, и развитие человеческого капитала», — пояснила Ирина Макиева.

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В Калужской области ведётся работа по комплексному развитию территорий. Инфраструктурным бизнес-предложением региона являются не только индустриальные парки и особая экономическая зона «Калуга». Формируются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), способствующие активизации инвестиционной деятельности в моногородах и диверсификации экономики. Официально в конце 2017 года статус ТОСЭР получил моногород Сосенский, в ближайшем будущем аналогичный статус будет присвоен моногороду Кондрово. В переговорном портфеле ТОСЭР насчитывается несколько десятков проектов сферы информационных технологий, пищевой и лёгкой промышленности, металлообработки.

Резидентам ТОСЭР гарантированы особые налоговые льготы и административные преференции. На получение статуса резидента ТОСЭР в Калужской области рассматриваются проекты с объёмом инвестиций от 2,5 млн рублей.