Жители Переславля о ситуации с отоплением: когда закончится этот беспредел?
Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 января, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области в январе резко обострились проблемы с прохождением отопительного сезона. Жители отмечают многочисленные порывы на теплосетях, периодически от отопления отключают целые кварталы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Городские власти признают проблему. Как сообщил директор МУП «Теплосервис» Владислав Клыков на сайте администрации города, в сутки происходит от 3 до 6 аварийных ситуаций. Все это не нравится жителям, которые размещают в соцсетях фото прорывов и взывают к власти.
Валерий Астраханцев (мэр Переславля — ИА REGNUM ), уточните, пожалуйста, когда закончится этот беспредел в городе? Ежедневно сливаются батареи на Октябрьской. В квартире моментально становится холодно, а сейчас — еще быстрее, т.к. на улице, если вы обратите внимание на градусник, глубокий минус. Когда наши жители начнут жить спокойно, а количество разрытых парящих ям в городе сойдет на нет? Вы понимаете, что мы устали от этой «идиллической красоты»? Вы, как мэр города, что конкретно делаете для исправления коллапса в городе? Что мешало провести ремонт теплотрасс в летний период??? Пока вы занимались объединением города с районом, вы упустили из вида главное — желание горожан жить в 21 веке, а не в 18-м», — обратился к главе города на своей странице в социальной сети Facebook житель Переславля Евгений Александров.
Многие жители города, чьи квартиры отапливаются от котельной ООО «ПЭК», жалуются на холод в квартирах. Также холодно и в школе искусств, там даже отменили групповые занятия, температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов.
Когда исправится ситуация с отоплением в школе искусств, неизвестно. В правительстве области при этом уверяют, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.
Ситуация в городском округе Переславль-Залесский, Пошехонском, Тутаевском и Ростовском районах, где есть некоторые вопросы, находится под особым контролем», — сказал заместитель правительства Ярославской области Виктор Неженец.
Тем временем денег даже на срочный ремонт аварийных сетей у Переславля-Залесского нет. Как сообщил на сайте администрации города заместитель главы Переславля по вопросам ЖКХ Александр Евстигнеев, составляющей тарифа на срочный ремонт не хватает.
В бюджете городского округа на 2019 год на ремонт сетей и подготовку к новому отопительному сезону не заложено ни рубля. Следует отметить, что администрация Переславля отчитывалась о полной готовности к отопительному сезону 2018−2019.
Администрация Переславля-Залесского подготовила обращение в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области о выделении денег на ремонт теплосетей из резервного фонда.