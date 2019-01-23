Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 января, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области в январе резко обострились проблемы с прохождением отопительного сезона. Жители отмечают многочисленные порывы на теплосетях, периодически от отопления отключают целые кварталы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВКонтакте Переславль-Залесский

ВКонтакте Переславль-Залесский

Городские власти признают проблему. Как сообщил директор МУП «Теплосервис» Владислав Клыков на сайте администрации города, в сутки происходит от 3 до 6 аварийных ситуаций. Все это не нравится жителям, которые размещают в соцсетях фото прорывов и взывают к власти.

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Валерий Астраханцев (мэр Переславля — ИА REGNUM ), уточните, пожалуйста, когда закончится этот беспредел в городе? Ежедневно сливаются батареи на Октябрьской. В квартире моментально становится холодно, а сейчас — еще быстрее, т.к. на улице, если вы обратите внимание на градусник, глубокий минус. Когда наши жители начнут жить спокойно, а количество разрытых парящих ям в городе сойдет на нет? Вы понимаете, что мы устали от этой «идиллической красоты»? Вы, как мэр города, что конкретно делаете для исправления коллапса в городе? Что мешало провести ремонт теплотрасс в летний период??? Пока вы занимались объединением города с районом, вы упустили из вида главное — желание горожан жить в 21 веке, а не в 18-м», — обратился к главе города на своей странице в социальной сети Facebook житель Переславля Евгений Александров.

Многие жители города, чьи квартиры отапливаются от котельной ООО «ПЭК», жалуются на холод в квартирах. Также холодно и в школе искусств, там даже отменили групповые занятия, температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов.

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Когда исправится ситуация с отоплением в школе искусств, неизвестно. В правительстве области при этом уверяют, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.

Ситуация в городском округе Переславль-Залесский, Пошехонском, Тутаевском и Ростовском районах, где есть некоторые вопросы, находится под особым контролем», — сказал заместитель правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Тем временем денег даже на срочный ремонт аварийных сетей у Переславля-Залесского нет. Как сообщил на сайте администрации города заместитель главы Переславля по вопросам ЖКХ Александр Евстигнеев, составляющей тарифа на срочный ремонт не хватает.

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В бюджете городского округа на 2019 год на ремонт сетей и подготовку к новому отопительному сезону не заложено ни рубля. Следует отметить, что администрация Переславля отчитывалась о полной готовности к отопительному сезону 2018−2019.

Администрация Переславля-Залесского подготовила обращение в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области о выделении денег на ремонт теплосетей из резервного фонда.