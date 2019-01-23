Владикавказ, 23 января, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Вопрос функционирования Военно-Грузинской дороги и Транскавказской автомагистрали в зимний период требует особого внимания. Задача всех служб и заинтересованных ведомств, чтобы дороги работали. Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании в Северной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

«Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы эти важные для России автомагистрали работали зимой без сбоев и не создавали помех для передвижения автотранспорта», — приводит слова министра пресс-служба главы РСО-Алании.

Докладывая о ситуации в пунктах пропуска через границу, председатель правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев пояснил, что проблема создается ежегодно из-за сезонных рисков, которые могут послужить предпосылками возникновения ЧС природного характера на территории Грузии. Запрет на движение по автомагистралям вводится в целях обеспечения безопасности граждан из-за схода лавин в зимнее время и селей — в остальное время года.

Кроме того, пропускная способность пункта пропуска «Верхний Ларс» в настоящее время не отвечает требованиям из-за увеличения транспортного потока. Необходимо расширить дорожное полотно. Это позволит увеличить пропускную способность таможенного пункта и сократить очереди на границе.

Что касается Траснкавказской магистрали, ситуация на которой обострилась в последние дни из-за схода лавин, то и здесь необходимо принимать меры. По словам начальника подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслана Лечхаджиева, единственная дорога в Южную Осетию с 15 января остается закрытой. В течение последней недели на трассу сошло около 120 тыс. кубометров снега. Движение закрыто в обе стороны. Дорожники в усиленном режиме расчищают снежные завалы, но погода вносит свои корректировки.

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Напомним, Военно-Грузинская дорога — единственная автомобильная трасса, связывающая Россию со странами Закавказья, а Транскавказская магистраль — единственная дорога, которая ведет из России в Южную Осетию. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Транскам закрыт с 15 января из-за лавин, которые сходят на дорогу ежедневно, а дорожники не успевают ее расчищать от снежных завалов. Открыта для движения с 21 января Военно-Грузинская дорога, но с начала 2019 года ее неоднократно закрывали, иногда на несколько суток.