Токио, 23 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В период с апреля по декабрь 2018 года истребители воздушных Сил самообороны Японии поднимались на перехват российских боевых самолетов на 17% реже, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает 23 января агентство Kyodo.

Японский истребитель Mitsubishi F-2

По информации источников агентства, всего за восемь месяцев японские летчики были вынуждены совершить 270 экстренных вылетов на перехват военных самолетов РФ. В то же время отмечается, что за указанный период японские пилоты стали больше вылетать на перехват китайских боевых самолетов. Число таких полетов увеличилось до 476.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан рассказал, что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили у российских границ порядка 3 тыс. иностранных боевых самолетов.

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