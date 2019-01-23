Калуга, 23 января, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Отделом по расследованию преступлений в кредитно-финансовой и бюджетной сферах следственного управления УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела по статье о мошенничестве — по факту 22 преступлений, сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По версии следствия, житель Москвы изготовил письма от имени руководителя одной из организаций, содержащие ложные сведения о выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, связанных с приобретением некачественной продукции, и разослал письма покупателям, ранее приобретавшим у него биологические активные добавки. Затем мошенник, представляясь различными должностными лицами, убедившись, что его письмо дошло до адресата, по телефону сообщал гражданам о том, что им положена компенсация затрат на приобретение биологических активных добавок (БАДов), для получения которой сначала необходимо оплатить налоги и сборы.

Таким образом, мошенники похитили деньги у 22 граждан, проживающих на территории Калужской и Московской областей, а также в городах Тюмень, Тула, Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Пенза, Волгоград и Саратов. Поверив обманщику, потерпевшие перевели на указанные им счета в общей сложности более 440 тысяч рублей.

Добавим, что ранее в межмуниципальный отдел МВД России «Людиновский» обратился 42-летний местный житель, который сообщил о совершении в отношении него мошеннических действий. Как пояснил потерпевший, в ноябре 2018 года незнакомый мужчина представился по телефону менеджером известной компании и предложил заработать в Интернете, для чего необходимо было приобрести криптовалюту. В течение месяца потерпевший перечислял значительные суммы денег на покупку криптовлюты. Но когда мужчина решил обналичить всю сумму, сделать ему этого не удалось. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 1 млн рублей.