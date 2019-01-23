В Калуге будут судить мошенника из Москвы, обманувшего более 20 человек
Калуга, 23 января, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Отделом по расследованию преступлений в кредитно-финансовой и бюджетной сферах следственного управления УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела по статье о мошенничестве — по факту 22 преступлений, сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.
По версии следствия, житель Москвы изготовил письма от имени руководителя одной из организаций, содержащие ложные сведения о выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, связанных с приобретением некачественной продукции, и разослал письма покупателям, ранее приобретавшим у него биологические активные добавки. Затем мошенник, представляясь различными должностными лицами, убедившись, что его письмо дошло до адресата, по телефону сообщал гражданам о том, что им положена компенсация затрат на приобретение биологических активных добавок (БАДов), для получения которой сначала необходимо оплатить налоги и сборы.
Таким образом, мошенники похитили деньги у 22 граждан, проживающих на территории Калужской и Московской областей, а также в городах Тюмень, Тула, Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Пенза, Волгоград и Саратов. Поверив обманщику, потерпевшие перевели на указанные им счета в общей сложности более 440 тысяч рублей.
Добавим, что ранее в межмуниципальный отдел МВД России «Людиновский» обратился 42-летний местный житель, который сообщил о совершении в отношении него мошеннических действий. Как пояснил потерпевший, в ноябре 2018 года незнакомый мужчина представился по телефону менеджером известной компании и предложил заработать в Интернете, для чего необходимо было приобрести криптовалюту. В течение месяца потерпевший перечислял значительные суммы денег на покупку криптовлюты. Но когда мужчина решил обналичить всю сумму, сделать ему этого не удалось. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 1 млн рублей.