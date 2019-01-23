Москва, 23 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Право на определение конкретных размеров индексов роста платы граждан за коммунальные услуги должно быть передано на уровень регионов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Нужно говорить о балансе интересов между качеством коммунальных услуг и их стоимостью, которые решаются в каждой конкретной территории, в конкретных домах и квартирах», —заявил Якушев.

«Мы считаем, что существующую систему установления индексов роста платы граждан следует трансформировать, оставив на федеральном уровне установление правил расчёта индексов, и передать право и ответственность за установление конкретных размеров индексов регионам», — пояснил он.

Это должно быть сделано по аналогии с тем, как сейчас происходит установление тарифов на коммунальные услуги, указал министр — ФАС России устанавливает правила расчёта, а субъекты РФ уже конкретные тарифы.

«В этом случае каждый регион самостоятельно сможет принимать решение, что будет строиться или модернизироваться в коммунальном хозяйстве на конкретной территории, как будет проводиться текущая эксплуатация оборудования, чтобы обеспечить надлежащее качество тепла и водоснабжения. И сколько средств регионального бюджета, инвесторов и граждан потребуется на обеспечение такого качества услуг», — пояснил он.