Рим, 23 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Салвини пожелал 23 января партии французского президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» проигрыша на выборах в Европейский парламент, сообщает британское агентство Reuters.

Lega Salvini Premier Маттео Сальвини

Похолодание в отношениях между традиционно близкими союзниками Францией и Италией произошло из-за разногласий по вопросу приема беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов, направляющихся в Италию через Средиземное море, официальный Рим закрыл порты для кораблей, занимающихся спасением нелегалов. Данный шаг Рима встретил решительную критику со стороны президента Франции.

Напомним, ранее вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его партия «Движение «5 звезд» планирует выступить с предложением о введении санкций против стран, которые продолжают колонизировать Африку. К ним Ди Майо причислил и Францию.