Москва, 23 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В РФ предложение муки намного превышает спрос, и изготовителям хлеба есть из чего выбирать. Об этом 23 января корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, комментируя слова главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о том, что жалобы хлебопёков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы.

Couleur Хлеб

«Как известно, хлеб изготавливают из муки, а не зерна, и поэтому пекари покупают не зерно, а муку, и они покупают муку необходимых технологических характеристик, — сказал Кацнельсон. — Неважно, как она называется, и пекаря не должно интересовать, из зерна какого класса или подкласса сделана эта мука. Пекаря не должно волновать, какие проблемы или успехи у экспортёров зерна, потому что это не их сектор бизнес-интересов. А второй момент — у нас уже много лет, и так будет в дальнейшем, предложение по муке превышает спрос. Это очень хорошо. Пекарям есть из чего выбирать. И для того, чтобы залиться мукой, нужно 18−20 млн тонн зерна. Всего лишь. Для российского хлебопечения. Как вы понимаете, такого зерна у нас в избытке».

Поэтому, по мнению Кацнельсона, все разговоры о том, что из-за зерна страдает конечный пекарь, фантастические.

«Я не знаю, чтобы в Российскую гильдию пекарей поступали жалобы от хлебопёков о том, что у них дела идут не очень хорошо, потому что они используют муку, которая сделана из зерна низкого качества, — добавил Кацнельсон. — Таких жалоб в Российскую гильдию пекарей и кондитеров не поступало. Если бы они поступали, я бы сказал, но я не могу комментировать то, чего нет. Умножение на ноль даёт ноль».

Напомним, что в интервью «Российской газете» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что жалобы хлебопёков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы.

«И это последствия работы не самого сельского хозяйства, а результат того, что сделали союзы и экспортёры, — сказал глава Россельхознадзора. — Им ведь безразлично, какое зерно покупать. Стал важен объём, то есть валовый сбор зерна, при этом качество вторично».