Киев, 23 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Страны — подписанты Будапештского меморандума должны будут содействовать возвращению в состав украинского государства Крыма и Донбасса. Об этом в ходе «Форума единения» заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По мнению лидера «Батькивщины», новый глава государства должен прекратить попытки урегулирования ситуации на востоке страны на основе Минских договоренностей. Тимошенко подчеркнула, что и в Крыму, и в Донбассе живет множество «ожидающих освобождения» патриотов Украины.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан представителями Великобритании, США, России и Украины 5 декабря 1994 года. Государства, подписавшие документ, гарантировали независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Добавим, Республика Крым стала частью Российской Федерации на основании волеизъявления жителей региона, которое было сделано после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

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