Пекин, 23 января, 2019, 10:56 — ИА Регнум. 21 января были опубликованы данные государственного статистического управления КНР по итогам добычи газа на территории Китая в декабре 2018 года и предварительные данные по всему 2018 году.

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В декабре газодобывающая промышленность Китая зафиксировала новый рекорд — было добыто 14,27 млрд кубометров природного газа, это позволяет предполагать что, после окончательного уточнения, годовая добыча составит 161 млрд кубометров газа, рост год к году составит 7,5%.

Правительственные программы по поддержке разведки и добычи традиционного и сланцевого газа на территории страны, строительство магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа в сочетании с наращиванием импорта природного газа по магистральным трубопроводам могут привести к расширению потенциала природного газа и революции в китайском энергетическом секторе, что приведет к резкому снижению спроса на более дорогой СПГ. Напомним, что в Китай поступает газ по системе магистралей «Центральная Азия — Китай», а в конце 2019 года будут начаты поставки российского газа по МГП «Сила Сибири».