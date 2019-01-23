Пачука-де-Сото, Мексика, 23 января, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве трубопровода в мексиканском штате Идальго достигло 98. Об этом заявил губернатор штата Омар Фаяд 22 января в эфире канала Milenio Televisión.

geralt Взрыв

По словам Фаяда, судмедэкспертам удалось установить личности 15 из 98 обнаруженных погибших. Останки 14 человек переданы родственникам.

В больницах остаются 46 раненых. Состояние 90% пациентов врачи оценивают как стабильное, однако существует угроза их жизни. Омар Фаяд поблагодарил медиков Идальго и Мехико, которые проделывают исключительную работу, пытаясь спаси человеческие жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и последующий пожар на трубопроводе государственной компании Pemex произошли 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан. В этот момент сотни людей незаконно сливали горючее из трубы.

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