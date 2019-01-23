Москва, 23 января, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Сотрудники контролирующих органов смогут оперативно попадать в квартиры с подозрением на неисправность газового оборудования — при ускоренной судебной процедуре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

Газовая плита

«Нам необходимо не нарушить право граждан на неприкосновенность жилища, при этом получить возможность гораздо быстрее попасть в то помещение, где у нас может возникать угроза для жизни и здоровья других граждан. Поэтому мы предложили ускоренный порядок прохождения судебной процедуры», — заявил Якушев.

«Получив судебное решение, мы, с одной стороны, не нарушаем права граждан и заходим в это помещение только по судебному решению. С другой стороны — процедура становится гораздо короче», — продолжил он.

Сегодня эта процедура занимает порядка шести месяцев, отметил он, и этого времени, очевидно, не хватит, чтобы пресечь возникновение чрезвычайной ситуации.