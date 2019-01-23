Кампала, 23 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Уганды планирует модернизировать 206 медицинских центров по всей стране, чтобы улучшить доступность и качество медицинского обслуживания, сообщает Daily Monitor Uganda.

Госпиталь в Уганде

Помимо других целей правительство заостряет внимание на проблеме смертности во время родов и недоступности лабораторий.

Директор медицинских центров в министерстве здравоохранения Чарльз Оларо заявил, что многие женщины рожают дома, так как больницы находятся очень далеко от них.

По его словам, работы по строительству дополнительных медицинских центров в стране уже ведутся. Он добавил, что министерство также решит проблему недостатка лекарств и квалифицированного персонала.

Отметим, что сейчас для медицинских центров в Уганде врачей обучают внутри страны и в Израиле.