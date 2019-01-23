Москва, 23 января, 2019, 10:53 — ИА Регнум. На федеральных трассах Московской области в 2018 году количество автомобильных аварий сократилось на 16%, сообщили в Росавтодоре.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

За прошедший год произошло 1076 ДТП, что на 203 аварии меньше показателя 2017 года. Количество пострадавших в ДТП сократилось на 14%, погибших — на 6%.

Значительно сокращение аварий зафиксировано на трассах М-5 «Урал» (на 43%), М-8 «Холмогоры» (на 21%) и А-107 «Московское малое кольцо» (на 23%).

В ведомстве отметили, что снижения аварийности на федеральных трассах в Подмосковье благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры. В 2018 году обновлено 187 км автодорог, установлено 15 новых светофоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за 10 месяцев 2018 года на федеральных трассах количество ДТП сократилось на 6%. Число погибших в автомобильных авариях снизилось на 27%, пострадавших — на 22%

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