Новочеркасск, Ростовская область, 23 января, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска. Сергей Басакевич на этом посту занимался вопросами ЖКХ и благоустройства. В его ведении были департамент строительства и городского развития, управление архитектуры и градостроительства, а также управление по делам ГО и ЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщают местные интернет-издания, силовики задержали чиновника на месте преступления прямо на рабочем месте. По некоторым данным, официально Басакевич находится на больничном.

Согласно информации источника издания «Ёрш», первый заместитель новочеркасского главы не так давно попал в разработку местных органов ФСБ, что и закончилось задержанием. Размер взятки превышает 1 млн рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

44-летний Басакевич начал работать в администрации Новочеркасска в феврале 2018 года. Ему были доверены вопросы строительства, архитектуры и городского развития. До этого чиновник трудился на посту заместителя главы администрации Октябрьского сельского района по строительству, ремонту, ЖКХ и транспорту.