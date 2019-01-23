Москва, 23 января, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В зимнюю стужу лучше не курить и не употреблять алкоголь на улице. Это одна из рекомендаций, которую гражданам России дала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, последовав которой можно избежать обморожения.

Andrey Мороз

«Алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. А курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми», — пояснили в ведомстве.

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Кроме того, в морозы не следует носить тесную и влажную одежду и обувь, длительное время сидеть или стоять в неудобном и неподвижном положении. Также к обморожению могут приводить физическое переутомление, голод, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют, выходя на мороз, надевать варежки, шапки и шарфы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на большей части территории России установились морозы, в некоторых регионах — очень сильные. Так, только в Новосибирской области, где столбики термометров в ночные часы могут опускаться до минус45 градусов, за прошедшую неделю к врачам с переохлаждением обратились 30 новосибирцев, и ещё 17 — с обморожением.