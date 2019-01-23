Вашингтон, 23 января, 2019, 10:33 — ИА Регнум. О судьбе внесенного Дональдом Трампом предложения относительно прекращения «шатдауна» написал 23 января в своем твиттере влиятельный сенатор-демократ Чак Шумер.

Сенат США

«В четверг у Сената будет возможность проголосовать по двум проектам. Первый: план Дональда Трампа. Нет смысла. Невозможен компромисс. Никогда и не намеревавшийся пройти. Это просто попытка спасти лицо.

Второй: чистый проект, позволяющий возобновить работу правительства и оказывать помощь при бедствиях.

Присоединяться ли к нам, наконец, демократы в Сенате?»

Напомним, на намеченное в четверг голосование представлены два проекта: один в пользу выделения денег на строительство стены на южных границах США (позиция президента Дональда Трампа), второй — в пользу отказа от финансирования стены за счет бюджета (позиция Демпартии).

Согласно первому проекту, из бюджета будет выделено $5,7 млрд на стену. Согласно второму, обсуждение вопроса со стеной будет продолжено, а пока (до 8 февраля) будут выделены деньги на оплату госслужащих, работающих сейчас по сокращенному графику.