Астана, 23 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт Году молодежи в Казахстане, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Глава государства отметил, что новое поколение молодых людей в Казахстане является самым большим его результатом деятельности на посту президента.

Назарбаев добавил, что Казахстан должен отвечать на вызовы времени и должен иметь высокую конкурентоспособность в будущем.

«Именно от вас, от вашей энергии, знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане проходит торжественная церемония открытия Года молодежи. Перед началом мероприятия открылась выставка коммерческих молодежных проектов.