Москва, 23 января, 2019, 10:19 — ИА Регнум. 1 февраля легендарный российский певец Лев Лещенко отметит 77 день рождения концертом на сцене Crocus City Hall в Москве. Как и полагается у известных артистов, поздравить любимого многими поколениями исполнителя придут друзья — Юрий Антонов, Тамара Гверцетели, Жасмин, Аркадий Укупник, Вячеслав Добрынин, Пелагея, Алсу, Дина Гарипова и многие другие. Концерт так и называется — «День рождения с друзьями». А это значит, что многие свои хиты Льва Лещенко исполнит вместе сними — это и «Два сердца» (вместе с Алсу), «Зеркало» (вместе с Юрием Антоновым), «Вечная любовь» (вместе с Пелагеей), «Весна на Заречной улице», «Эхо» (вместе с Тамарой Гвердцители), «Я выбираю тебя», «Счастье» (вместе с Жасмин), «Нам не жить друг без друга» (вместе с ведущей концерта Анастасией Макеевой), «Осенний роман», «Татьянин день» (вместе с Диной Гариповой), «Все впереди» (вместе с Аркадием Укупником), «Соловьиная роща», попурри из шлягеров (вместе с Вячеславом Добрыниным) и многие другие.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

Шоу будет транслировать 1 февраля Первый канал.