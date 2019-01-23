Екатеринбург, 23 января, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В городском управлении здравоохранения Екатеринбурга опровергли появившуюся ранее информацию о предстоящих сокращениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ горздрава Екатеринбурга.

Отставка

«Официально никаких бумаг о сокращении или оптимизации не было. Первый заместитель начальника управления Татьяна Савинова на данный момент находится в отпуске», — сообщили в управлении.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, которую занимает Татьяна Савинова, ликвидирована. При этом сокращение штатного аппарата происходит в рамках оптимизации, которая коснётся в первую очередь заместителей главы управления, сообщили «АиФ-Урал».

Также сообщалось о том, что под сокращение может попасть ставка заместителя начальника управления здравоохранения по общим вопросам. На данный момент эту должность занимает Станислав Кустовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в управлении здравоохранения Екатеринбурга произошли кадровые изменения. В начале декабря новым начальником управления вместо Александра Дорнбуша был назначен Денис Давыдов. Кадровое решение принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский.