Москва, 23 января, 2019, 10:11 — ИА Регнум. После достижения в середине прошлой недели уровней около 66,40 руб. и 75,50 руб. для доллара и евро соответственно основные валюты на локальном валютном рынке вошли в фазу боковой коррекции. Поддержку рублю оказывают налоговый период и интерес к российским активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Снижение прогнозов МВФ по росту мировой экономики в 2019 г. с 3,7% до 3,5% и негативная реакция нефти на это событие ограничивают дальнейший рост российской валюты», — отметил эксперт.

С технической точки зрения валютные курсы на Московской бирже достигли психологически значимых уровней. С этой точки зрения продолжающаяся консолидация является вполне закономерной после значительного укрепления рубля с начала текущего года.

«Сегодня, 23 января, ситуация принципиально не изменится. Границы внутридневных колебаний доллара против рубля 66,30−66,80 руб. Евро преимущественно будет торговаться в диапазоне: 75,30−75,80 руб.», — считает Егоров.

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