Барнаул, 23 января, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Чтобы отменить льготы на электричество владельцам электроплит и заняться введением социальных нормативов, нужен общественный договор, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Министерства экономического развития России, которая будет опираться на замороженный в 2014 году проект по дифференциации тарифов для населения, он пояснил:

Электроплита

«Ранее я уже описывал про клубок экономических несуразиц в электроэнергетике. С советских времен довлеет директивное управление: опасаясь социальных волнений и потерь коррупционных потоков энергетиками, в России навыдумывали сложнейшую многоэтажную практику перекрёстного субсидирования. Промышленность платит за население, городские жители платят за сельских, строители и бизнесмены ещё платят за возможность подключения, малый бизнес — за большой, жители с газом — за жителей с электроплитами. Полнейший абсурд, особенно в условиях монополий, поскольку любой потребитель — что житель, что предприниматель — живут в реальной монопольной системе.

Так, например, наше ТСЖ, находящееся в Барнауле, другого поставщика как «Барнаульская горэлектросеть» выбрать не может. Хотя эта компания благодаря реформам Чубайса может выбирать поставщиков. И поэтому получается, что на верхних этажах энергетики есть конкуренция, а реально у потребителей внизу — одна монополия. Вполне логично, что надо разрубить этот «клубок несуразиц». Но проблема в том, что это надо делать постепенно и системно.

По поводу электроплит в Алтайском крае уже начались постепенные подвижки, и с 1 января 2019 года тариф для населения с электроплитами составляет 3,25, а без электроплит — 3,99. А это уже 81,45%. Но эту подвижку мало кто заметил. Всё это надо делать в системе и прежде всего развязывать самую пагубное перекрестное субсидирование: бизнес — население.

Поэтому вполне логично все время всплывает тема «социальных нормативов». Она логична, но, как правило «дьявол прячется в мелочах». А сколько должен быть этот норматив? А как его исчислять — на человека или квадратные метры: на наличие газа или электроплит?

Поэтому такие проблемы надо решать механизмами общественного договора между гражданами, бизнесменами и властью. Но у нас такой договор потерян. Бизнесмены-монополисты находят коррумпированных чиновников во власти и лоббируют свои интересы. Парламенты перестали выполнять функции представителей гражданского общества.

А люди смирились перед произволом чиновников и даже на протестный митинг в прошедшее воскресенье в Барнауле собралось не более 200 человек. Общественная палата в крае «умерла», ОНФ увлекли другими делами… В общем, пока все всех устраивает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею введения в России социальной нормы потребления электричества озвучил накануне, 16 января, в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс. По его словам, стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. Это приводит к тому, что электроэнергия тратится неэффективно.

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Ввод социальных норм потребления электричества для населения и отмену льготных тарифов для пользователей электроплит предложило Минэкономразвития РФ в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике. В ведомстве предлагают постепенно, в 2020—2033 годах, отменить льготы для городских жителей — пользователей электроплит и для жителей села.