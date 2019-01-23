Калуга, 23 января, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В 2019 году в Калуге планируется построить не менее 250 тысяч квадратных метров жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В областном центре на этот год были выданы разрешения на строительство 727 тысячи квадратных метров жилья. Также планируется выставить на торги 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и право заключения договора аренды земельного участка в пригородной деревне Некрасово общей площадью 146 гектаров. Многодетным семьям под строительство жилья было предоставлено 448 земельных участков, а всего с 2013 года — более 1,5 тысячи.

Между тем, в списке введенных в прошлом году в эксплуатацию многоквартирных домов четыре долгостроя. Уже поданы документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию ещё одного долгостроя — многоэтажки на Советской улице, первый этаж которой отведен под поликлинику. Городские власти планируют к 25 января 2019 года получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

«Максимальное содействие должно быть оказано всем, кто добропорядочно и честно у нас в городе работает. Надо учитывать, что законодательство поменялось в этом году, уже в других условиях они работают, а нам нельзя ни в коем случае снижать те высокие темпы, которые мы набрали по вводу жилья. Задачи этой никто не снимал с нас», — заявил на рабочей планерке городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Напомним, Калуга в 2018 году перевыполнила план по строительству жилья на 8%: было построено 305 тысяч квадратных метров вместо 283. Доля Калуги в общем объёме жилья, построенного в прошлом году в Калужской области, составила 39%.