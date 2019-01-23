Керчь, Крым, 23 января, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Состояние выживших после пожара на двух иностранных танкерах в Керченском проливе моряков удовлетворительное, они получают квалифицированную медицинскую помощь. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

«Пострадавшие находятся в Керченской больнице №1, в отделении травматологии. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни пациентов нет», — уточнили в минздраве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах, «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. Двенадцати членам экипажей удалось спастись. 14 человек официально признаны погибшими. По предварительным данным, суда вели нелегальную перевалку топлива. По факту трагедии Следком РФ возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

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