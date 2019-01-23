Астана, 23 января, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву предложили запустить проект под названием «министерство маркетинга Республики Казахстан». Соответствующее предложение сделал предприниматель Расул Абдуллаев на церемонии открытия года молодежи в Казахстане, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В рамках проекта планируется провести ребрендинг республики на мировой арене. Абдуллаев добавил, что команда проекта может стать основой для развития PR-служб во всех ведомствах и популяризации государственной программы «Рухани жангуры» за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане началась церемония открытия года молодежи в Казахстане с участием президента республики Нурсултана Назарбаева.