Белогорск, Амурская область, 23 января, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Амурской области, в качестве идеи для Национальной программы по развитию ДФО, предложили открывать специальный счёт для каждого родившегося здесь ребёнка. По мнению жителей области, на этот счёт могли бы поступать отчисления от всех, добываемых в ДФО, богатств — газа, нефти, алмазов и прочего. В числе предложений также: перевод крупных корпораций на Дальний Восток, обеспечение жителей региона санаторным лечением и др., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Пусть всегда буду я!

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В Белогорске Амурской области в ходе общественных обсуждений были озвучены более 100 идей для Нацпрограммы. В частности — открытие счетов для родившихся в ДФО детей. Звучали и другие предложения:

«Вот, все спрашивают, чего не хватает дальневосточникам? Качества жизни! Много говорится о том, что можно сделать, но пора бы перейти уже к реальным делам. Почему бы не начать с открытия специальных счетов для детей, родившихся здесь, на которые могли бы поступать средства от продажи добытых в ДФО алмазов, например? Или обеспечить дальневосточников бесплатным санаторно-курортным лечением в России или ближайших странах раз в два года? У нас должны быть бесплатные перелеты на Курорты Крыма или, по крайней мере, постоянные субсидированные государством рейсы от Хабаровска до Симферополя», — цитирует одного из горожанАСН.

Звучали также предложения пересмотреть систему налоговых отчислений специально для ДФО, переместить офисы крупных корпораций, добывающих полезные ископаемые, в ДФО, построить в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. человек современные родильные дома, вернуть ГОСТ на продукты питания и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте онлайн-проекта ДВ2025. рф Минвостокразвития зарегистрировано уже почти 5 тыс. человек. Они внесли более 1800 предложений по формированию Национальной программы развития. Напомним, по данным Счетной палаты РФ, структуры, ответственные за развитие ДФО, провалили четыре госпрограммы по развитию макрорегиона. Получит ли многострадальный Дальний Восток давно обещанное развитие с Нацпрограммой, станет понятно, когда она будет сформирована.