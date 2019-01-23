Давос, Швейцария, 23 января, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Власти Китая не собираются значительно снижать объем вложений в долговые обязательства США, заявил замглавы Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Синхай подчеркнул, что рынок государственных облигаций США остается «идеальным местом для инвестирования». Также китайский чиновник подчеркнул, что КНР на сегодняшний день остается страной с профицитом бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что по решению администрации США отменены предварительные торговые китайско-американские переговоры.

Читайте также: США «переобулись»: предварительных торговых переговоров с Китаем не будет