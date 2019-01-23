Москва, 23 января, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Впервые приднестровское представительство появилось в Москве в 2005 году. Его функции были возложены тогда на Центр сотрудничества «Приднестровье» — общественную организацию, официально зарегистрированную на территории Российской Федерации. С начала 2012 года деятельность данной структуры была прекращена. Об этом сообщает пресс-служба президента ПМР.

Gos-pmr.ru Официальное представительство ПМР в России

Теперь в соответствии с нормами российского законодательства избрана правовая форма в виде общественной организации — Фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье». Официальное представительство ПМР в столице РФ обладает статусом загранучреждения Приднестровья, являясь структурной единицей системы органов дипломатической службы ПМР. К его задачам отнесено содействие жителям Приднестровья в налаживании культурных, гуманитарных, социально-экономических и других связей, поддержание прямых контактов с органами власти в Москве, взаимодействие с общественными организациями, обмен информацией, интеграция приднестровской культуры в российскую и мировую, расширение торгово-экономических и финансовых связей, продвижение приднестровских товаров и услуг на международный рынок.

На церемонии открытия представительства ПМР в Москве выступил президент ПМР Вадим Красносельский. Он обратил внимание на тот факт, что необходимость в представительстве назрела давно, и заметил, что возобновление его работы предусмотрено Стратегией развития ПМР на 2019−2026 годы. Ссылаясь на текст Стратегии, Вадим Красносельский напомнил, что в ней сформулирована государственная идея Приднестровья, которая базируется на трех аспектах — стремление к независимости ПМР с последующим признанием и реализацией итогов референдума, укрепление общности «приднестровский народ» и построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики.

По согласованию с Комиссией Верховного Совета ПМР по международным связям руководителем представительства назначен Леонид Манаков. В середине 1990-х годов возглавлял приднестровскую криминальную милицию, занимал должность первого заместителя министра внутренних дел ПМР. В настоящее время является вице-президентом Гильдии российских адвокатов.

В церемонии открытия представительства приняли участие председатель Комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, посол Абхазии в России Игорь Ахба, посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, официальные представители Нагорного Карабаха, председатель Верховного Совета ПМР в 1990—2005 гг., ныне генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи непризнанных государств Григорий Маракуца.

Представительство Приднестровской Молдавской Республики расположено в центре Москвы — улица Поварская, 11, кабинет №35.