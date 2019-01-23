Луганск, 23 января, 2019, 09:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 23 января официальный сайт оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиновка и Молодёжное.

ВСУ обстреляли Желобок со стороны Крымского, по Золотому-5 выпустили три мины калибра 82 мм. Калиновку и Молодёжное обстреляли из гранатомётов РПГ и АГС, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате действий украинских силовиков никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР около 30 единиц различных боеприпасов, три раза нарушив режим прекращения огня.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в его стране не будет территорий, имеющих отдельный статус. Тем самым он подчеркнул, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, в которых чётко прописан особый статус ДНР и ЛНР в составе страны, при условии, что конфликт будет улажен.

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