Париж, 23 января, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Во Франции Сенат принял в первом чтении законопроект сенатора от партии «Республиканцы» Кристофа-Андре Фрассы, направленный на улучшение представительства французских граждан за рубежом, сообщает Le Figaro.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Издание отмечает, что из 3 млн французов, находящихся за рубежом, в реестре зафиксировано 1,8 млн. С 2013 года французы, проживающие за пределами Франции, представлены 11 депутатами и 12 сенаторами, а также консульским советом и Ассамблеей французов за рубежом.

По словам Кристофа-Андре Фрассы, законопроект не ставит под сомнение реформу 2013 года, а скорее корректирует ее.

«Законопроект призван отреагировать на конкретные трудности, направлен на усиление средств действия консульских советников, часто сталкивающихся с материальными трудностями», — пояснил он в комитете.

Напомним, для того, чтобы законопроект был окончательно принят, он также должен быть рассмотрен в Национальной ассамблее Франции.