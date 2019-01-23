Грозный, 23 января, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Чеченской Республике в 2018 году ликвидирован 21 участник незаконных вооруженных формирований. Еще 56 человек задержаны за преступления террористической и экстремистской направленности. Об этом в ходе заседания коллегии МВД 22 января заявил министр внутренних дел Руслан Алханов.

Rosgvard.ru Спецназ проводит задержание

Кроме того, удалось склонить к явке с повинной 10 участников бандгрупп. Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности и общественного порядка в республике. По его словам, по раскрываемости преступлений Чечня заняла первое место по России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чечне были уничтожены 17 членов НВФ, еще 19 были задержаны. В 2017 году в ходе спецопераций в Чечне были нейтрализованы 20 боевиков.